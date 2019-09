F1 – GP van België – Charles Leclerc draagt zijn eerste GP-zege op aan Anthoine Hubert

Charles Leclerc (Ferrari) won zondag op het circuit van Spa-Francorchamps de eerste Grote Prijs in zijn F1-carrière. Na afloop droeg de Monegask de zege op aan de Fransman Anthoine Hubert, die zaterdag op 22-jarige leeftijd overleed na een crash tijdens de Formule 2-wedstrijd. “Aan de ene kant was deze dag een droom, maar aan de andere kant was het een heel moeilijk weekend waarin we een vriend verloren”, liet Leclerc optekenen. “Het was heel moeilijk racen in deze omstandigheden, en daarom wil ik mijn eerste zege aan Anthoine opdragen”, begon Leclerc. De Monegask had op zijn vleugel de slogan ‘RIP Tonio’ laten zetten. Op de flank van de wagen stond ‘#19 Racing for Anthoine’.

“We zijn samen opgegroeid”, vervolgde Leclerc. “Bij mijn allereerste race, als kleine jongen, was Anthoine een tegenstander. Pierre Gasly en Esteban Ocon waren er ook. We droomden alle vier van de Formule 1. Het is heel triest wat er zaterdag gebeurd is. Ik kan niet ten volle genieten van mijn overwinning, dit weekend zal voor altijd een herinnering blijven.”

“Het was een moeilijke wedstrijd”, ging Leclerc verder in op het raceverloop. “Vooral op het einde toen Lewis Hamilton nog sterk terugkwam. Mercedes was heel snel vandaag. Lewis zette druk op mij, maar ik heb mijn eerste plaats kunnen houden. Ik ben heel tevreden met mijn prestaties dit weekend: eerst de pole en nu de zege.”

Leclerc staat vijfde in de WK-tussenstand met 157 punten, twaalf minder dan ploegmakker Vettel. Lewis Hamilton blijft soeverein aan kop met 268 punten.

bron: Belga