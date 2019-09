Emma Meesseman maakt indruk bij Washington Mystics

Met 19 punten, zeven rebounds en zeven assists heeft Emma Meesseman een knappe prestatie neergezet voor de Washington Mystics, die gisteren in de WNBA met 85-91 wonnen bij de Dallas Aces. De 26-jarige Meesseman lukte ook vier blocked shots. Bij haar club komt ze zo in de geschiedenisboeken terecht met een recordaantal van 178 blocked shots. Ze steekt de Amerikaanse Muriel Page (174) voorbij.

De Mystics boekten hun 23e zege van het seizoen (tegenover acht nederlagen). Washington staat nog steeds op kop en is al zeker bij de eerste twee te eindigen, waardoor het meteen doorstoot naar de halve finales van de play-offs.







Gisteren kwam de andere Belgian Cat bij de Mystics, Kim Mestdagh, niet in actie.

Emma Meesseman en co. gaan dinsdag op bezoek bij New York, 11e (9 zeges, 22 nederlagen) in de stand. Daarna volgen in de reguliere competitie nog twee thuismatchen.

bron: Belga