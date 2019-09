EK volley (v) – Yellow Tigers moeten hopen op stunt tegen Rusland

De Belgische volleyvrouwen (FIVB 19) treffen zondagnamiddag (om 15u30) in de Slovaakse hoofdstad Bratislava Rusland (FIVB 5) in de achtste finales van het EK volleybal. De Yellow Tigers zijn vooraf de underdog tegen de Europees kampioen van 2015 en de nummer vijf van de Spelen in Rio in 2016, maar konden op dit EK al verrassen met winst tegen topland Polen. De Tigers openden hun EK met twee vlotte 3-0 zeges tegen Oekraïne (FIVB 52) en Slovenië (FIVB 39). Nadien moesten ze met 3-0 hun meerdere erkennen in het sterke Italië (FIVB 8), waarna ze dinsdag weer aanknoopten met de zege (3-1) tegen Portugal (FIVB 52). Woensdag volgde dan een knappe 3-2 winst tegen thuisland Polen (FIVB 26). Daardoor leek het bescheiden Slovakije (FIVB 52) de tegenstander te worden in de achtste finales, maar door de verrassende zege van de Poolse vrouwen donderdag tegen Italië werd alsnog Rusland de tegenstander.

De Russische vrouwen werden tweede in poule D, na Duitsland (FIVB 15). De Yellow Tigers eindigden als derde in hun groep.

Begin juni verrasten de Belgische vrouwen Rusland al eens in de Women’s Nations League in Kortrijk. De Tigers wonnen toen met 3-0 (25-22, 25-20 en 25-22).

