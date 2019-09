EK volley (v) – Bondscoach Vande Broek is trots op zijn ploeg: “Waren dichtbij exceptionele overwinning”

Gert Vande Broek reageeerde zondag na de 3-1 nederlaag van zijn Yellow Tigers in de achtste finales van het EK volleybal tegen Rusland licht teleurgesteld. “We waren vandaag heel dicht bij een exceptionele overwinning”, liet hij optekenen. “Die eerste set zouden we moeten winnen hebben”, begon Vande Broek. Normaal moeten we baas zijn in opslag-receptie, maar dat waren we niet. Pas in set drie en vier kwam dat er uit, maar in die vierde set worden we genekt door een paar individuele foutjes. We hebben ook heel fel geknokt. Die comeback in set vier, die toonde ons handelsmerk van vandaag en van de voorbije zomer. We zijn heel strijdvaardig, ook vandaag. Maar voor het eerst deze zomer kregen we de moeilijke situatie niet rechtgetrokken. Dat zal wel mee de verdienste zijn geweest van de Russinnen.”

Ook bij speelsters Britt Herbots en Celine Van Gestel was er een mix van trots en ontgoocheling. “Die Russinnen zijn elk bijna tien centimeter groter dan wij”, aldus Herbots. “Ze hebben een ongelooflijke fysieke kracht en het is moeilijk om daar ons volley tegen te brengen. Ze serveren dan ook nog eens heel mooi afwisselend kort en diep. En hun aanval, tja, als het moet gooien ze zo’n hoge bal naar die Gontcharova. Wij hebben ons wel ongelooflijk gesmeten. Anders hadden we zo’n match niet kunnen brengen. Als je op één vlak de mindere bent, dan moet je dat op een ander vlak goedmaken. Het is gewoon jammer dat het zo afgelopen is.”

“In de match van vandaag hadden we het aanvankelijk erg lastig in receptie”, legde Van Gestel uit. “Pas in de derde set zijn we prima beginnen verdedigen. Jammer dat we niet gewonnen hebben, maar dat is nu eenmaal volleybal. Langs de ene kant ben ik wat teleurgesteld dat we net niet gewonnen hebben, anderzijds ben ik trots op wat we hier gebracht hebben en in de campagne van de hele zomer.”

bron: Belga