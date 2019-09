Duitse regeringspartijen halen opgelucht adem na deelstaatverkiezingen

De lokale toplui van de Duitse regeringspartijen CDU en SPD hebben opgelucht gereageerd op de eerste prognoses van de resultaten van de deelstaatverkiezingen in Brandenburg en Saksen. “Voor mij is het belangrijk dat Brandenburg in goede handen blijft”, zo reageerde de uittredende minister-president lijsttrekker Dietmar Woidke op de nipte zege die de prognoses zijn sociaaldemocratische partij toedichten. “Ik ben eerst en vooral blij dat het gezicht van Brandenburg ook in de toekomst een vriendelijk gezicht blijft”. De vorming van een stabiele regering wordt volgens hem wel een hele uitdaging.

Federaal vicekanselier Olaf Scholz zag in het resultaat een opsteker in zijn race naar het voorzitterschap van de SPD. Scholz voert campagne met Klara Geywitz uit Brandenburg. “We kunnen verkiezingen winnen. Dat is toch de boodschap die van deze dag uitgaat, en daarover moet het in de komende jaren weer gaan”, aldus de vicekanselier van de sociaaldemocraten, die electoraal al jaren in het sukkelstraatje zitten.

Tevredenheid was er ook bij minister-president Michael Kretschmer van Saksen. Zijn christendemocratische CDU blijft de grootste partij. “Het vriendelijke Saksen heeft gewonnen”, reageerde het lokale boegbeeld. “Dit is een goede dag voor onze deelstaat. Nu gaat het erom een regering te vormen die goed is voor onze deelstaat. We gaan nederig aan het werk.”

In beide deelstaten komt het uiterst rechtse AfD op de tweede plaats uit. Her en der werd rekening gehouden met verkiezingswinst, maar de partij boekte niettemin een enorme vooruitgang in beide deelstaten. “Ik ben niet tevreden, ik ben heel tevreden. Veel beter kan het niet lopen”, zo reageerde nationaal partijleider Jörg Meuthen.

Scholz erkende dat het resultaat van AfD hem niet tevreden stemde. “Een daarom moeten we er in de komende jaren alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze weer zwakker worden”, zei hij.

