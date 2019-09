Conte: regering tegen woensdag

Giuseppe Conte, die aangeduid is als de toekomstige Italiaanse minister-president, wil tegen woensdag zijn regeringsploeg gevormd hebben. De onderhandelingen zullen mogelijk dinsdag al, of “ten laatste woensdag”, afgerond zijn. Dat zei Conte vandaag op een evenement van de krant Il Fatto Quotidiano. Conte is optimistisch: de onderhandelingen lopen goed en er is een “goed werkklimaat”. Hij wil ervoor zorgen dat niet alleen mannen zullen zetelen in de regering van de populistische Vijfsterrenbeweging en sociaaldemocraten. De regeringsvorming leek recent nochtans een heikele zaak te worden, omdat beide partijen, die vroeger vijandig stonden tegenover elkaar, inhoudelijk niet op dezelfde lijn stonden.

Vorige maand liep de regering van de extreemrechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging op de klippen. President Sergio Mattarella gaf Conte vorige week opdracht een regering te vormen.







bron: Belga