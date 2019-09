Belgen grijpen met zevende plaats net naast olympisch ticket

De Belgen zijn vandaag op het EK eventing in het Duitse Luhmühlen op de zevende plaats geëindigd. Die plaats hadden ze ook na de cross-country al in handen. Na de dressuur waren ze nog derde. Lara de Liedekerke-Meier (Alpaga), Karine Donckers (Fletcha), Constantin van Rijckevorsel (Beat It) en Laura Loge (Absolut Allegro) verzamelden 151,0 punten. Duitsland won met 82,5 punten, voor Groot-Brittannië (104,8) en Zweden (105,1). In Lühmühlen werden er twee tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio uitgedeeld. Die gingen naar Zweden en Italië, vijfde in de eindstand. België greep er als derde van de nog niet geplaatste landen net naast.

Individueel was Lara de Liedekerke-Meier met een 19e plaats de beste Belgische. Karin Donckers werd 27e, Kris Vervaecke (Guantanomo) 44e, Constantin van Rijckevorsel 45e en Hugo Laschet (Ichak) 52e. Laura Loge werd in de cross-country uitgesloten. Het goud was voor de Duitse Ingrid Klimke (Hale Bob). Haar landgenoot Michael Jung (fischerChipmunk) en de Ier Cathal Daniels (Rioghan Rua) flankeerden haar op het podium.







Bron: Belga