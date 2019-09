Bejaarde fietser uit kanaal gehaald in Kampenhout

Een bejaarde fietser is zondagavond uit het kanaal Leuven-Dijle in Kampenhout gehaald. De man werd ter plaatse gereanimeerd en vecht om zijn leven. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden hij in het water terechtkwam. Dat bevestigt de brandweer van Leuven. De brandweer van Leuven kreeg even voor 19 uur een oproep voor een reddingsactie in het kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van het sas in Kampenhout in Vlaams-Brabant. Een bejaarde man van ongeveer 70 jaar oud was daar om een nog onbekende reden in het water gesukkeld. Zijn fiets lag op de oever van het kanaal.

Een MUG-arts heeft de man ter plaatse gereanimeerd. Zijn toestand is kritiek.

bron: Belga