Zomer van 2019 was er één met drie hittegolven

De drie zomermaanden juni, juli en augustus hadden één ding gemeen: op het einde van elke maand kregen we te maken met een hittegolf. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht van het KMI voor de zomer van 2019. Enkel in 1947 kwamen er nog meer hittegolven voor (metingen vanaf 1901). Toen registreerden we er vier.

2019 was al het vijfde jaar op rij met minstens één hittegolf. Vooral door die hittegolven lagen de gemiddelde temperaturen van elke maand afzonderlijk boven de respectievelijke normalen. Dat resulteerde dan ook in een zomer die warmer was dan gemiddeld (19,1°C, normaal: 17,6°C), goed voor een derde plaats in het rijtje van warmste zomers (record: 19,9°C in 2018).

Tropisch







Er waren 11 tropische dagen, met maxima boven de 30°C. Met dat aantal komen we uit op een gedeelde derde plaats met 2006. Het record was 13 tropische dagen in 1995. De temperaturen varieerden in Ukkel tussen 8,8°C en 39,7°C. Die laatste waarde werd geregistreerd tijdens de korte maar zeer intense hittegolf van eind juli en was een nieuw record. Het vorige record bedroeg 36,6°C en dateerde van 1947.

In ons land vielen vooral de maximumtemperaturen van 25 juli op. Een kort overzicht: we beschikken momenteel over de temperatuurmetingen in 129 meetpunten. In al die meetpunten werd het lokale record verbroken, en in 69 werd die dag een temperatuur van minstens 40°C geregistreerd.

Minder neerslag

Juni was natter dan normaal terwijl juli en augustus eerder droog waren. In totaal viel er in Ukkel de afgelopen zomer minder neerslag dan normaal: 198,8 mm tegenover een normale waarde van 224,6 mm. De grootste dagelijkse hoeveelheid viel op 27 juli (31,8 mm).

Vanaf 16 juni tot en met 11 juli, 26 dagen lang, viel er geen neerslag in Ukkel. Het was al van 1995 geleden dat we hier in de zomer een droge periode van minstens 20 opeenvolgende dagen registreerden.

Meer zon

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal onder de normale waarden, soms zelfs zeer ruim. Ze varieerden van ongeveer 60% van de normale in de Ardennen tot ongeveer 85% van de normale in de Kempen. Enkele zware onweersbuien zorgden ervoor dat de neerslaghoeveelheden zeer lokaal hoger lagen.

De zomer in zijn totaal was veel zonniger dan normaal, goed voor een tweede plaats in het rijtje van zonnigste zomers. In totaal scheen de zon 714u 38min in Ukkel (normaal: 578u 20min).