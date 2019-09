‘Temptation’-Deborah te zien in nieuwe programma Luk Alloo

In ‘(h)ALLOOMEDIA’, het gloednieuwe programma van Luk Alloo zullen heel wat opmerkelijke gasten de revue passeren. Zo zullen Deborah uit ‘Temptation Island’ en andere realitysterren uit onder meer ‘Ex on the Beach’ te zien zijn.

Alloo zal vanaf deze woensdag op VTM enkele Vlaamse vedetten volgen, en anno 2019 horen de Deborahs van deze wereld ook bij.







“Het is zover!” schrijft verleidster Chiara op haar Instagram Stories. “Op woensdagavond in het nieuwe programma van Luk Alloo laten wij ons van onze meest sportieve kant zien, samen met vijf ex-sporters! Vanaf 21u35”

Love Island

Maar niet alleen de ‘Temptation’-dames doen mee. Op de foto met Chiara zien we naast Deborah, wiens problemen met Tim voor heel wat ophef zorgden, ook Monja uit ‘Ex On The Beach: Double Dutch’. Jodie uit hetzelfde programma en Aleksandra van ‘Love Island’ maken ook hun opwachting.