Olga Leyers zet streep onder studies en gaat voluit voor tv-carrière

Olga Leyers keert wellicht niet terug naar de universiteit om haar rechtenstudies verder te zetten. De 21-jarige Antwerpse wil voluit voor een carrière in de media gaan. Dat heeft ze gezegd in Het Belang van Limburg.

De dochter van muzikant en tv-maker Jan Leyers belandde na haar gesmaakte optreden in ‘De slimste mens ter wereld’ in het VTM-programma’ De wereld rond met 80-jarigen’, dat ze samen met Sieg De Doncker presenteerde.







“Toen ik na die wereldreis weer thuis kwam, heb ik een sabbatjaar genomen. Anderhalf jaar nu al, om precies te zijn. Ik ben nog ingeschreven aan de universiteit, dus moet ik beslissen of ik in oktober terugkeer of niet. In mijn hoofd heb ik er eigenlijk al een streep onder getrokken, maar tegelijk kan ik er geen afscheid van nemen.”

Beat VTM

Een zware beslissing, maar niet onlogisch als je naar de drukke agenda van Leyers kijkt. Zo is ze maandag te zien in het programma ‘Beat VTM’, waar zij en zeven andere BV’s worden uitgedaagd door acht onbekende Vlamingen in evenveel disciplines. Na maandag zal het nog even duren voor het programma opnieuw te zien is: de BV’s krijgen honderd dagen om zich voor te bereiden.