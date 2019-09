Moeder, waarom delen wij een badkamer?

Kinderen die een badkamer delen met hun ouders, het wordt steeds zeldzamer. We kiezen alsmaar vaker voor een tweede badkamer in huis. Dat zorgt niet alleen voor wat meer rust – niets zo ontspannend als een bad nemen, zolang je niet gestoord wordt door je kroost – maar de waarde van je huis gaat bovendien de hoogte in. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Momentjes in de badkamer koesteren we graag. Na een lange dag of een intense week heb je eindelijk eens tijd voor jezelf. Van je make-up er afhalen tot een urenlang bad nemen, het zijn allemaal rituelen die je kunnen helpen om de stress even opzij te zetten. Maar als dan plots je kinderen binnenstormen om hun tanden te poetsen, sta je weer met beide voeten op de grond.

Basic







Uit de Woonsurvey, uitgevoerd door het Steunpunt Wonen in opdracht van het Agentschap Wonen Vlaanderen, blijkt nu dat steeds meer huishoudens kiezen voor een tweede badkamer. Op enkele jaren tijd is het percentage woningen dat over twee badkamers beschikt fors toegenomen. In 2005 ging het nog om 8% van de Vlaamse woonsten, in 2018 was dat al gestegen tot 33%. Die tweede wasgelegenheid is weliswaar niet altijd even goed uitgerust. Vaak is de ‘hoofdbadkamer’ goed uitgerust en eventueel gerenoveerd, terwijl we het bij de tweede wat simpeler houden. “Vanaf wanneer is het interessant om een tweede badkamer te installeren? Moeilijk te zeggen, maar vanaf de derde slaapkamer is het een goed idee. De gezinswoningen die wij ontwikkelen, zijn gemiddeld 145 vierkante meter. Zo’n 10% opteert meteen voor een tweede badkamer, maar een veelvoud laat buizen en leidingen doortrekken om in de toekomst alsnog die tweede badkamer te realiseren”, aldus Guy Huyberechts van woningbouwer Matexi in Het Laatste Nieuws. Iets om in het achterhoofd te houden wanneer je een huis koopt of laat bouwen dus.