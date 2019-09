Ghost Rockers houden het na bijna zes jaar mee voor bekeken

Over en uit voor Ghost rockers, de vijfkoppige muziekgroep die in 2014 het licht zag door de gelijknamige jeugdreeks van Studio 100 op Ketnet. Marie Verhulst (23), Wout Verstappen (25), Elindo Avastia (24), Juan Gerlo (28) en Tinne Oltmans (26) gaven zaterdag op Steenokkerzeel Zomert hun laatste optreden.

Steenokkerzeel Zomert staat nu al drie jaar beMkend om de foodtrucks, verkoopkraampjes van lokale handelaars en ondernemers, optredens en tal van randactiviteiten op het Hinckaertplein. De organisatie sluit met een groot en gratis feest de zomer af.

Dorothee Vegas & Like Maarten







De Ghost Rockers traden om 17 uur op en dat was meteen ook hun allerlaatste keer samen op het podium. Na bijna zes jaar gaan de bandleden uit elkaar. Later in de namiddag en avond waren er nog optredens van Guus & Jolien, de coverband Ontpopt en de avond werd afgesloten met een DJ-set van Dorothee Vegas & Like Maarten.

Meer dan vijf jaar vormden de vijf Ghost rockers een hechte groep met de tv-reeks die vier seizoenen liep, de film ‘Ghost rockers – Voor altijd?’ en eindeloos veel optredens in theaters. De groepsleden gaan nu hun eigen weg. Zo is Tinne Oltmans te zien in de satirische reeks ‘Grensoverschrijdend’.