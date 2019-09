Activisten bestormen slachthuis in Engeland en eisen vrijlating van alle dieren

Activisten van de groep Smash Speciesism hebben deze week een slachthuis bestormd in Tunbridge Wells, in het Engelse graafschap Kent. De veganisten contacteerden de pers om te melden dat ze zich vastgeketend hadden met “de intentie om het gebouw te bezetten en het slachten van de dieren zo lang als mogelijk te blokkeren”.

Twee aparte groepen hadden zich de toegang verschaft tot ofwel de slachtruimte, of de silo’s met slachtafval. Daar hadden ze zich vastgeketend. “Om ons te bevrijden zal de politie gespecialiseerde manschappen moeten inzetten”, aldus de groep.







In een statement lichtten de activisten hun actie toe: “Het besluit om dit gebouw te bestormen ging niet over één nacht ijs. We zijn ons bewust van de gevolgen van onze actie, maar we denken dat er geen andere manier is om veranderingen te eisen en door te voeren. De continue exploitatie van wezens met een bewustzijn, die behandeld worden als eigendom, is niet alleen immoreel, maar ook onrechtvaardig. Als we gerechtigheid moeten doen geschieden door de wet te overtreden, zullen we dat zonder verpinken doen.”

Zes arrestaties

Eerder verklaarde de groep dat ze de blokkade wilden opheffen op voorwaarde dat alle dieren die die dag geslacht moesten worden, overgebracht werden naar een dierenasiel van hun keuze. Ook moest de veiligheid en vrijheid van de activisten gewaarborgd worden, en mochten geen persoonlijke details worden verspreid.

Aan die voorwaarden lijkt niet voldaan te zijn. De politie heeft de veganisten na een paar uur bevrijd en zes personen gearresteerd.