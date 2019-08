WK roeien – Niels Van Zandweghe en Tim Brys winnen B-finale en hebben olympisch ticket beet

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) hebben zaterdag de B-finale in de lichte dubbeltwee gewonnen op het WK roeien in het Oostenrijkse Linz. Daarmee verzekerden ze zich van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De druk op de schouders van Van Zandweghe en Brys, goed voor brons op het WK 2018, was groot. Alleen de winnaar van de race voor de zevende tot en met de twaalfde plaats kreeg immers nog een olympisch ticket toegestopt.

Het Belgische duo controleerde het wedstrijdverloop en maakte het in de slotmeters deskundig en zegevierend af. Van Zandweghe en Brys versloegen de Australiërs Parry/Chambers met een volle bootlengte.

In de voorbije races op dit WK zagen Brys en Van Zandweghe dat hun befaamde eindsprint niet meer tot enig succes leidde als ze daarmee een volle bootlengte achterstand moesten ophalen. Vele tegenstanders scherpten immers ondertussen ook hun eindsprint aan. De Belgen beseften dan ook dat ze geen enkel team nog mochten laten wegglijden. Maar dat hadden ook de Chinezen Sun-Fan en de Australiërs Parry-Chambers zo begrepen. Beide teams kwamen halfweg aan de leiding door, Van Zandweghe en Brys volgden binnen de seconde en leken nog alle troeven in handen te hebben. De Chinezen moesten vervolgens de rol lossen en de Belgen namen op 500 meter van het einde het heft in handen. In de laatste 200 meter pakten ze uit met hun eindsprint. Zij diepten de kloof uit tot één volle lengte en vierden uitbundig hun zege en olympisch ticket.

Uitslag mannen lichtgewicht:

Dubbeltwee: B-finale (7e tot en met 12e plaats):

1. Brys – Van Zandweghe (Bel) 6:30.74

2. Parry – Chambers (Aus) 6:32.98

3. Keane – Lattimer (Can) 6:33.19

4. Simanek – Vrastil (Tsj) 6:37.82

5. Dunham – Somerville (NZe) 6:38.89

6. Sun – Fan (Chn) 6:41.28

– Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) sluiten dit WK in de lichte dubeltwee af met een zevende plaats op 32 teams en met een olympisch ticket.







bron: Belga