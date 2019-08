Weerbericht – Zaterdag nog warm, zondag gevoelig frisser

Zaterdag blijft het overwegend droog, meestal zonnig en warm. De maxima schommelen van 26 of 27 graden aan de kust, tussen 27 en 29 graden in de Ardennen tot 30 of lokaal 31 graden elders. Soms trekken er middelhoge wolken voorbij waaruit op het einde van de dag eventueel een (onweers)bui kan vallen. Dat meldt het KMI. De zwakke tot matige zuid-­ of zuidoostenwind ruimt naar zuid tot zuidwest. In de loop van de namiddag ruimt de wind over het westen van het land verder naar het westen tot het noordwesten, wat voor een zekere afkoeling zorgt. Aan zee wordt de wind dan soms vrij krachtig.

Zaterdagavond neemt de bewolking vanaf het westen toe. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het soms zwaarbewolkt met lokaal wat regen of enkele buien. Plaatselijk is er ook kans op wat nevel of in de Ardennen lage wolkenvelden. De minima schommelen tussen 11 en 17 graden bij een zwakke tot matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit westzuidwest tot westnoordwest.

Zondagvoormiddag kan er in het centrum en oosten van het land nog wat lichte regen of een bui vallen. Achter het koufront wordt het vanaf het westen echter snel wisselend bewolkt en wordt het droog. Het is gevoelig frisser. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum bij een meestal matige westenwind, ruimend naar noordwest.

Het schooljaar start maandag licht wisselvallig met voor de middag brede opklaringen en daarna meer stapelwolken. Vooral nabij de Nederlandse grens is een lokaal buitje niet uitgesloten. De maxima blijven rond 19 à 20 graden schommelen in de meeste streken.

bron: Belga