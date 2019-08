VS willen niet ingrijpen op valutamarkten

De Verenigde Staten zijn niet van plan in te grijpen op de valutamarkten. Minister van Financiën Steven Mnuchin stelde in een interview dat de situatie op termijn kan veranderen, maar dat er op het moment geen noodzaak is om aan de waarde van de dollar te sleutelen. President Donald Trump heeft meermaals geklaagd dat de dollar te sterk is ten opzichte van andere valuta van handelspartners zoals China en de Europese Unie. Dat werkt in het nadeel van de Amerikaanse export. Hij riep de Federal Reserve, de centrale bank, meermaals op de rentetarieven te verlagen om zo onder meer de waardestijging van de eigen munt een halt toe te roepen.

Volgens de minister heeft het momenteel meer nut als partners van de Verenigde Staten en de Federal Reserve beter zouden samenwerken. De VS beschuldigden China eerder van valutamanipulatie, nadat Peking een stevige waardedaling van de yuan toestond.

Bron: Belga