Verschillende doden bij aanval van taliban op Afghaanse stad Kunduz

Bij gevechten en een zelfmoordaanslag in de Noord-Afghaanse stad Kunduz zijn verschillende personen om het leven gekomen. Dat melden de provincieraad en lokale media. Eerst vielen honderden taliban-strijders vrijdagnacht de stad aan vanuit verschillende richtingen. ’s Avonds, terwijl de gevechten bleven doorgaan, blies een zelfmoordterrorist zichzelf op tussen veiligheidsdiensten en journalisten. De aanval op Kunduz komt op een moment dat de gesprekken tussen de taliban en de VS in Qatar in een beslissende plooi vallen. De taliban en de VS praten over een politieke oplossing van het al achttien jaar durende conflict. Recent waren beide partijen optimistisch dat snel een akkoord kon gevonden worden.

bron: Belga