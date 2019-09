Joran Vliegen werd zaterdag in New York samen met de Chinese Zheng Saisai uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd dubbel op het US Open. Zheng en Vliegen verloren in 1 uur en 29 minuten met 7-6 (11/9) en 6-4 van de Amerikanen Jennifer Brady en Denis Kudla. .

bron: Belga