Ronde van Duitsland – Stuyven wil met leiderstrui naar huis: “Hopelijk morgen geen spijt van mijn beslissing”

Jasper Stuyven (27) is de nieuwe leider in de Deutschland Tour. “Ik hoop dat ik deze trui kan houden tot morgenavond”, aldus de kopman van Trek-Segafredo. Stuyven nam zelf het initiatief op het eind van de wedstrijd, maar Asgreen sloot nog aan en versloeg de Leuvenaar in de sprint voor de dagzege. “Ik heb het geprobeerd”, aldus Stuvyen in een reactie bij de organisatie. “Ik word tweede, maar ik ben trots op die leiderstrui. Kasper vergezelde me op het eind, ik moest wel blijven rijden, want achter hem reden nog drie ploegmaten van Deceuninck-Quick Step. Als ik niet blijf trappen, eindig ik misschien wel met niets, dus maakte ik de beslissing om vol door te gaan, met het oog op die leiderstrui ook. Dat kostte krachten en in de sprint haalt hij het voor mij. Ik ben nu de nieuwe leider, hij wint, ik hoop dat ik morgen geen spijt heb van deze beslissing”, lachte hij.

Stuvyen stelt nu 13 seconden voorsprong op Colbrelli, 18 op Lutsenko. “Dat ziet er goed uit”, eindigde hij, “maar de wedstrijd is nog niet voorbij, dat is hij pas morgen op de finishlijn en ik ga er hard voor vechten. Laat me nu eerste genieten van deze dag en vanavond stellen we dan een plan op om die trui te verdedigen. Ik ben alleszins zeer blij met mijn conditie. Na de Tour heb ik een trainingskamp afgewerkt in de bergen, hard gewerkt en het is fijn om vast te stellen dat het vele werk geloond heeft en ik de goede conditie te pakken heb en vandaag beloond word met de leiderstrui.”

bron: Belga