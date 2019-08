Politieke crisis Italië – Onderhandelingen tussen M5S en PD hervat

De onderhandelingen tussen de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) zijn zaterdag hervat. Dat gebeurt nadat er spanningen waren ontstaan tussen beide partijen, die de coalitievorming leken te bedreigen. De partijen toonden zich in aanwezigheid van de toekomstige regeringsleider Giuseppe Conte optimistisch na gesprekken over het beleid dat ze willen voeren. De M5S en de PD, in het verleden vijanden, beslisten samen te werken om vervroegde verkiezingen te vermijden.

“We hebben enkele stappen vooruitgezet”, zei de fractieleider van de PD in het parlement, Graziano Delrio. Hij zei dat de gesprekken met de M5S zaterdagnamiddag zouden voortgaan.

Conte werd donderdag aangeduid door president Sergio Mattarella om een nieuwe regering te vormen, na de val op 8 augustus van een rechts-populistische regering. Vrijdag had M5S, dat veel meer zetels in het parlement heeft dan de PD, ermee gedreigd om het akkoord van woensdag op te zeggen als de PD er niet mee instemde om de kernpunten van haar programma te realiseren.

