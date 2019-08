Parket ontzegelt CBD-shop in Antwerpen

In de Antwerpse Kloosterstraat heeft het parket gisterennamiddag de ontzegeling bevolen van Gano, een pop-upwinkel rond CBD-producten die woensdag werd gesloten door de politie. De winkel werd verzegeld omdat hij niet stond ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, maar het parket was niet op de hoogte dat de pop-up onder een uitzonderingsregel valt. Gano werd op dinsdagavond mee geopend door zanger en acteur Ian Thomas. De pop-upwinkel wou van woensdag tot zondag producten verkopen op basis van cannabidiol of CBD, een stof die voorkomt in de cannabisplant maar geen psychoactieve werking heeft. Op woensdag kreeg de winkel meteen de politie en controleurs van het voedselagentschap FAVV over de vloer. Het Antwerps parket liet de winkel verzegelen omdat de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen niet in orde was.

Vrijdagnamiddag werd die verzegeling weer opgeheven. Het FOD Economie maakt namelijk een uitzondering op de verplichte inschrijving voor pop-ups die ononderbroken geopend zijn voor een periode van minder dan dertig dagen, meldt het parket zaterdag. “Deze uitzondering en de specifieke situatie van de pop-up waren op het ogenblik van de verzegeling niet gekend bij het parket Antwerpen.” Gano kan zaterdag en zondag dus de deuren openen.







bron: Belga