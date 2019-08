Opnieuw gewelddadige confrontaties tussen politie en betogers in Hongkong

In Hongkong zijn demonstraties vandaag opnieuw uitgelopen op een gewelddadige confrontatie tussen politie en manifestanten. De politie zette traangas en pepperspray in, nadat een kleine groep betogers de politie met stenen en molotovcocktails had bekogeld vlakbij het gebouw van de Wetgevende Raad. De geplande betoging van vandaag kreeg geen toelating van de veiligheidsdiensten, omdat de protesten vorig weekend waren uitgelopen op geweld. Desondanks kwamen vandaag duizenden mensen op straat. De organisatoren hadden opgeroepen om de straat op te gaan onder het mom van een religieuze bijeenkomst, omdat daarvoor geen specifieke toelating nodig is.

Duizenden mensen verzamelden zich in een sportstadion op enkele straten van het centrum, maar een kleinere groep radicale betogers trok naar het gebouw van de Wetgevende Raad, zeg maar het parlement. De politie had daar barricades opgeworpen, maar de betogers begonnen al snel met stenen en molotovcocktails te gooien en konden de barricade doorbreken, waarna de politie ze terugdreef met traangas en pepperspray. De veiligheidsdiensten zetten ook een waterkanon met blauwe vloeistof in, om de betogers na afloop gemakkelijk te kunnen herkennen.







De kleine groep betogers trok daarna verder richting het oostelijke deel van de stad, waar ze onder meer de afgerukte stoelen van de tribunes van een sportveld in brand staken. Het vuur kon na een halfuurtje geblust worden.

Een andere groep betogers trok vandaag naar de woning van Carrie Lam, de bestuurder van de semi-autonome regio. Andere manifestanten trokken onder meer naar de commerciële wijk Causeway Bay.

In Hongkong komen nu al drie maanden duizenden betogers op straat. Aanvankelijk was het protest gericht tegen een maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een bredere oproep tot meer democratie. Gisteren werden nog drie leiders van de protestbeweging opgepakt, net als drie pro-democratische politici.

Bron: Belga