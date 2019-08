Onrust Hongkong – Politie zet traangas in tegen betogers in Hongkong

De politie heeft zaterdag traangas ingezet tegen een kleine groep betogers die zich vlakbij het gebouw van de Wetgevende Raad in Hongkong hebben verzameld. Ondanks een demonstratieverbod komen zaterdag opnieuw duizenden mensen in Hongkong op straat. Wat drie maanden geleden begon als protest tegen de regering in Peking en regeringsleider Carrie Lam is intussen een bredere oproep tot meer democratie.

Een kleine groep betogers slaagde er zaterdag in het gebouw van de Wetgevende Raad te bereiken. Toen ze stenen begonnen te verzamelen, zette de politie traangas in. Eerder gebruikte de politie ook al pepperspray.

Bron: Belga