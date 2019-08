Niemand komt in de buurt van WK-limiet op 400 meter

De reeksen van de 400 meter op het BK atletiek in Brussel zijn vandaag geen succes geworden voor de Belgische toppers. Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en Camille Laus plaatsten zich wel voor de finale op zondag, maar kwamen absoluut niet in de buurt van de limiet voor het WK in Doha. Bij de mannen was Isaac Makwala, een wereldtopper uit Botswana, de snelste op de 400 meter in 45.80. Snelste Belg was Dylan Borlée in 46.14. Maar hij had gehoopt om de WK-limiet te slopen, die op 45.30 staat. Kevin Borlée was de tweede snelste landgenoot in de reeksen met 46.28. De chrono van Jonathan Sacoor vormde de grootste tegenvaller: hij bleef op 46.56 steken. Morgen lopen alle toppers in tegenstelling tot in de series allemaal samen in één reeks en kunnen ze elkaar misschien naar een hoger niveau stuwen.

Bij de vrouwen is Camille Laus de topfavoriete op de 400 meter. Ze plaatste zich vlot voor de finale, maar had op meer gehoopt dan haar 52.98. Voor het WK in Doha heeft ze 51.80 nodig.







Er was wel succes voor Belgian Tornado Julien Watrin op de 400 meter horden. Hij liep naar een ruim persoonlijk record en dook met 49.99 voor het eerst onder de 50 secondengrens. Watrin maakt de laatste weken reuzesprongen op zijn nieuwe discipline en krijgt de WK-limiet van 49.30 in zicht. Bij de vrouwen zette Hanne Claes, die al geplaatst is voor het WK, de beste tijd neer met 56.52. Europees beloftekampioene Paulien Couckuyt kwam tot 56.67, terwijl de WK-limiet 56.00 bedraagt.

bron: Belga