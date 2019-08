Negen mensen omgekomen bij gewapend conflict in Mexico

Negen mensen zijn vrijdag omgekomen bij een confrontatie tussen twee gewapende groepen in de Mexicaanse stad Tepalcatepec. Nog eens elf anderen raakten gewond, laat het secretariaat voor publieke veiligheid (SSPC) weten. De autoriteiten konden elf met kogels doorboorde voertuigen lokaliseren. Ze ontdekten ook een blokkade die bestond uit uitgebrand voertuigen.

Leden van verschillende diensten zoals staatsveiligheid werden naar de regio gestuurd, in de oostelijke staat Michoacan, om de ontwikkelingen op te volgen.

Omdat er verschillende criminele bendes actief zijn, is er in de deelstaat veel geweld.

Vorig jaar zijn bijna 36.000 moorden geregistreerd in Mexico. De meeste moorden zijn gelinkt aan criminele bendes.

bron: Belga