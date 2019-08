Jupiler Pro League – Excel Moeskroen huurt Oostenrijks international Wimmer van Stoke City

Excel Moeskroen kan dit seizoen rekenen op de diensten van verdediger Kevin Wimmer. De 26-jarige Oostenrijkse international komt op huurbasis over van Stoke City. Dat melden de Henegouwers zaterdag. Wimmer heeft negen caps achter zijn naam staan bij de Oostenrijkse nationale ploeg. Eerder speelde hij voor LASK Linz, FC Keulen en Tottenham Hotspur. Sinds 2017 staat hij op de loonlijst bij Stoke City. De huidige rode lantaarn in de Championship (de Engelse tweede afdeling) betaalde toen bijna 20 miljoen euro voor Wimmer. Afgelopen seizoen werd Wimmer door Stoke al eens uitgeleend aan het Duitse Hannover 96, waarmee hij uit de Bundesliga degradeerde. De Oostenrijker heeft meer dan 30 wedstrijden in de Premier League (Tottenham en Stoke City) en meer dan 50 wedstrijden in de Bundesliga (Keulen en Hannover) op zijn teller staan.

Excel Moeskroen kende een goede competitiestart. Na zes wedstrijden staat het team van Bernd Hollerbach op de derde plaats in de Jupiler Pro League.

bron: Belga