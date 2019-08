Jupiler Pro League – Charleroi wint ruim in Beveren

Op de zesde speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Charleroi zaterdagavond met 0-4 (rust 0-1) gaan winnen bij hekkensluiter Waasland-Beveren. Ryota Morioka (38e), Massimo Bruno (52e), Shamar Nicholson (59e) en David Henen (83e) scoorden. Bij de thuisploeg zat de nieuwe trainer Arnauld Mercier voor het eerst op de bank. Eerder op de dag won Sint-Truiden met 0-2 in Eupen en speelden Kortrijk en Oostende 2-2 gelijk. 2-2 was vrijdag ook de eindstand in Mechelen-Moeskroen. Zondag is een “Super Sunday” met Club Brugge-Racing Genk (14u30), RSC Anderlecht-Standard (18u00), AA Gent-Cercle Brugge en Zulte Waregem-Antwerp (20u00) op het menu.

Standard begint eraan als leider. Met 12 punten gaan de Luikenaars Mechelen en Moeskroen (11), Club Brugge en Oostende (10), Antwerp en Genk (9), Charleroi en Kortrijk (8), Gent, Zulte Waregem en Sint-Truiden (7), Cercle Brugge (3), RSC Anderlecht en Eupen (2) en Waasland-Beveren (1) voor.

bron: Belga