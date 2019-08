Instortingsgevaar na dakbrand in Elsene

In de Alphonse Renardstraat in Elsene is zaterdagnamiddag een brand uitgebroken in een woning. Daardoor dreigt de schoorsteen in te storten en op de openbare weg terecht te komen. Dat zegt een woordvoerder van de Brusselse brandweer. De brand brak om een nog onduidelijke reden rond 15.30 uur uit onder het dak van de woning. Er vielen geen gewonden en niemand raakte bevangen door de rook.

Er dreigt wel instortingsgevaar. De structuur van het huis is geraakt en de schoorsteen dreigt in te storten en op de weg te vallen. De brandweer breekt de schoorsteen daarom af.

Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

bron: Belga