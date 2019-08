Hele nacht nablussen na brand in tuinbouwbedrijf in Herne

Brandweerkorpsen van de zone Vlaams-Brabant West en collega’s van Waals-Brabant zullen van zaterdag op zondag nog de hele nacht nablussen om de brand in het tuinbouwbedrijf in Herne onder controle te krijgen. Dat zegt de woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West zaterdagavond. In het bedrijf Van Sinay aan de Steenweg op Asse in Herne ontstond even voor 16 uur brand in een loods. Boven het gehucht Kokejane, op de taalgrens tussen Vlaams- en Waals-Brabant, was urenlang een metershoge rookpluim te zien. Het vuur is onder controle. Bij de bestrijding van de vlammenzee raakten enkele brandweermannen bevangen door rook en warmte. Zij werden ter plaatse verzorgd.

De hulpdiensten voeren momenteel metingen uit naar de hinderlijke rook. “Uit voorzorg vragen wij aan iedereen in de buurt van de rookpluim om ramen en deuren nog altijd te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Groenten en fruit uit de tuin mogen nog niet gebruikt worden”, zegt Ann Naert, algemeen directrice van de gemeente Herne.

Slechts één buurtbewoonster werd uiteindelijk daadwerkelijk uit haar woning geëvacueerd. Drie anderen worden opgevangen in de gemeentelijke sporthal. Het gemeentebestuur verwijst voor informatie naar het telefoonnummer 02/397.11.50 en het mailadres [email protected] Omwonenden kunnen ook de gemeentelijke website raadplegen.

