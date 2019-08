Geweld Syrië – Burger komt om bij beschietingen Syrisch regime op Idlib in weerwil van bestand

Een burger is zaterdag om het leven gekomen bij beschietingen van het Syrische regime in het gouvernement Idlib. Het is de eerste schending van het wapenbestand dat ’s morgens was begonnen en enkel gold voor het Syrische leger, na vier maanden van bombardementen in de regio. Dat meldt een ngo. “Er kwam een burger om bij beschietingen met raketten van het Syrische regime op de stad Kafranbel. Het is het eerste slachtoffer sinds het bestand is ingegaan”, zegt Rami Abdel Rahmane, de directeur van het Syrische Observatorium van de Mensenrechten.

Bron: Belga