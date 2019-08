Fransman Anthoine Hubert overlijdt bij zwaar ongeval in Spa-Francorchamps

De Franse racepiloot Anthoine Hubert heeft zaterdag op 22-jarige leeftijd het leven gelaten bij de Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat maakten de organisatoren bekend. Hubert was betrokken bij een zware aanrijding op hoge snelheid met de Amerikaan Juan Manuel Correa, de Fransman Giuliano Alesi en de Japanner Marino Sato. Hubert overleed aan de gevolgen van die crash. Correa werd naar het ziekenhuis van Luik gevoerd met diverse beenbreuken. Sato en Alesi zijn ongedeerd, de race werd geannuleerd.

Het ongeval vond plaats op één van de snelste delen van het circuit, le Raidillon de l’Eau Rouge, waar de weg bruusk omhoog loopt na een afdaling. Het incident vond plaats om iets over vijven. Om 18u35 werd het overlijden van Hubert vastgesteld.

De Fransman won dit jaar nog twee races in de F2, in mei in Monaco en in juni in Castellet. Hubert werd in het verleden Frans kampioen in de F4 (2013) en een jaar later in de GP3 Series. Hij reed voor de Britse renstal BWT Arden.

bron: Belga