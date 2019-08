Franse kleuters leren Nederlands voor Vlaamse job

Een kleuterschool in Duinkerke geeft twee dagen per week les in het Nederlands. Zo maken de kleuters later meer kans op een baan in Vlaanderen, schrijven De Standaard en het Nieuwsblad zaterdag. Franse werknemers vullen steeds vaker de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt in. De Noord-Franse stad Duinkerke speelt daar op in en stimuleert volop het Nederlands in het onderwijs. Nu gaat de stad nog een stap verder. Bij wijze van experiment krijgen de jongste kleuters van één school twee dagen per week hun lessen volledig in het Nederlands. Een aanpak die al in het Franstalige onderwijs in België bestaat, maar in Frankrijk een primeur is.

Het stadsbestuur werkt daarvoor samen met het Franse ministerie van Onderwijs. Het project wordt na drie schooljaren geëvalueerd.

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, noemt het een “schitterend initiatief”. “De vraag om extra werkkrachten zal nog niet snel verdwijnen. We hebben ze broodnodig”, klink het.

bron: Belga