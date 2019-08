Formule 2-race van zondag in Spa wordt afgelast

De Formule 2-race van zondag in Spa-Francorchamps is naar aanleiding van het overlijden van de Franse autocoureur Anthoine Hubert afgelast. De Fransman bezweek zaterdag aan de gevolgen van een zware crash op het Belgische circuit. De race van zaterdag werd gestopt. “We willen ons medeleven betuigen aan de familie, geliefden en vrienden van Anthoine en aan iedereen bij het Arden Team. Uit respect is de Formule 2-race van zondag afgelast”, laat de organisatie van de Formule 2 weten. “We willen ons medeleven betuigen aan de familie, geliefden en vrienden van Anthoine en aan iedereen bij het Arden Team. Uit respect is de Formule 2-race van zondag afgelast”, laat de organisatie van de Formule 2 weten.

De 22-jarige Hubert raakte zaterdagmiddag in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De Grote Prijs van België in de Formule 1 gaat zondag voor zover bekend gewoon door.

bron: Belga