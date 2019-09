Erdogan dringt bij VS aan om geplande veiligheidszone in Syrië te versnellen

Als de VS niet snel in actie schieten, gaat Turkije “in twee of drie weken” een eigen veiligheidszone in Syrië opstellen, “met onze eigen voorwaarden”. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag verklaard. Turkije “heeft niet te veel tijd of geduld meer”. Begin augustus bereikten Ankara en Washington akkoord over de invoering van een veiligheidszone in het noorden van Syrië.

Die zone moet een “vredescorridor” worden die ook dient om Syrische vluchtelingen in Turkije te laten terugkeren naar huis. Toen het project werd aangekondigd, was het nog niet duidelijk wie de controle over die zone zou hebben en hoe groot ze zal zijn.

Turkije wil langs de Turks-Syrische grens een gebied onder zijn controle stellen waaruit de Koerdische troepen zich moeten terugtrekken. Het gebied wordt nu door de Koerdische militie YPG gecontroleerd. Ankara beschouwt YPG als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie. Voor de Verenigde Staten is YPG echter een belangrijke partner in de strijd tegen terreurmilitie IS (Islamitische Staat). Zij willen een aanval op hun bondgenoten verhinderen.

bron: Belga