EK skeeleren – Belgische skeeleraars brengen medailleteller op 25

Nooit tevoren waren de Belgische skeeleraars succesvoller dan deze week tijdens de Europese kampioenschappen in Pamplona. Voor aanvang van de slotdag met de marathon staat het aantal veroverde medailles op 25. Fran Vanhoutte, Jason Suttels en Sandrine Tas kwamen als kampioenen uit de strijd van de afvallingskoersen, die doorgaans met veel duw- en trekwerk gepaard gaan. Dat is vaak incasseren en uitdelen. Vanhoutte en Suttels koersten attent en besloten met een sprint waarop de tegenstanders het antwoord schuldig bleven. De onverstoorbare Vanhoutte werd daarbij nog gehinderd door een vallende Spaanse, die niet meer in staat was de race op de wieltjes te voltooien. Tas kon daarbij in de laatste race van de dag natuurlijk niet achterbljven. In de slotronde schoof ze binnendoor langs de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die zich vergiste in de finish. Tas sprintte wel door.

Het lommerrijke wegparcours in het Parque Antoniutti was zaterdag ook het decor van de wedstrijd over een ronde, in skatejargon one lap genoemd. Bij de vrouwen leverde die een dubbele Belgische zege op. Stien Vanhoutte en Anke Vos behaalden goud en zilver. Mathilde Pedronno uit Frankrijk bleef achter met het brons, voor de Italiaanse Linda Rossi was de vierde plaats. In de halve finale hadden de twee Belgische skaters Lollobrigida geëlimineerd.

Door die vijf prijzen komt de oogst aan medailles voor de Belgische ploeg met alleen nog de marathon voor de boeg op zestien goud, zes zilver en drie brons. Het record stond sinds vorig jaar in Oostende op 24 plakken: twaalf goud, vier zilver en acht brons.

En dan was er nog een race bij de jongste junioren over een ronde, waarin Robbe Beelen als vierde eindigde. Tot de laatste meters had hij perspectief op een medailleklassering. Tas was vrijdag niet gestart in de puntenkoers omdat ze na de 100 meter (zilver) last had van de spieren in de bovenbenen. Ze bracht haar score op zes goud. Vorig jaar verzamelde de Roller Queen uit Zandvoorde zeven triomfen.

bron: Belga