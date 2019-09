Dertien doden in Zuid-Soedan bij conflicten over land en water

Bij conflicten over land en toegang tot water zijn dertien mensen omgekomen in Zuid-Soedan. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag verklaard. Nog eens negen mensen raakten gewond bij het geweld tussen twee groeperingen in de oostelijke deelstaat Bech State, aldus commissaris Koang John Gatluak.

De clans Chiengdhiech en Duorthi vechten al langer over een waterpunt en toegang tot weilanden. Het geweld escaleerde toen jongeren gewapend met automatische wapens het vuur openden.

Gutluak roept op tot vrede. “We moeten elkaar niet uitmoorden”, verklaart hij.

bron: Belga