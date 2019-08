Charles Leclerc pakt de pole voor GP van België

Charles Leclerc (Ferrari) heeft vandaag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van België, de dertiende manche van het WK Formule 1, op het circuit van Spa-Francorchamps. De Monegask was de snelste voor zijn Duitse ploegmakker Sebastian Vettel (Ferrari) en de Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes). Valtteri Bottas (Mercedes) werd vierde, Max Verstappen (Red Bull) vijfde. Het is voor Leclerc de derde pole uit zijn carrière. De Grote Prijs begint morgen om 15u10. Leclerc was eerder ook al de snelste in de tweede en derde vrije oefensessie. In die derde oefensessie was Hamilton in de bandenmuur gereden.

In de WK-tussenstand leidt de Brit soeverein met 250 punten, voor ploegmakker Bottas (188), Verstappen (181), Vettel (156) en Leclerc (132).







bron: Belga