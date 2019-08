Brand Notre-Dame – Burgemeester zevende arrondissement Parijs vraagt maatregelen tegen lood in alle scholen

De burgemeester van het zevende arrondissement van Parijs, Rachida Dati, heeft zaterdag gereageerd op de ontdekking van lood in vijf scholen in Parijs na de brand in de Notre-Dame. Ze eist analyses in alle schoolinstellingen in haar arrondissement. “Vooral rekening houdend met het belang van de gezondheid van de kinderen eis ik dat maatregelen worden genomen in alle crèches en in alle schoolinstellinen, publiek en privé. Ik wil volledige transparantie over de methode en de resultaten, die moeten overgemaakt worden en uitgelegd aan alle families”, zegt de gewezen minister in een communiqué, aan de vooravond van het nieuwe schooljaar.

Het Regionaal Gezondheidsagentschap (ARS) van Ile-de-France had vrijdag nieuwe analyses gevraagd in vijf Parijse privéscholen, waarvan twee in het zevende arrondissement. De onderwijskoepel vroeg daarop om het begin van het nieuwe schooljaar daar uit te stellen.

ARS meent dat de staalnames in de privéscholen na de brand in de Notre-Dame niet hebben volstaan.

Bron: Belga