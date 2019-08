Boeing 737 MAX – Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft meer tijd nodig om 737 MAX te beoordelen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft meer tijd nodig om de beoordeling van het certificaat van de Boeing 737 MAX af te ronden. De bevindingen en de aanbevelingen worden de “komende weken” verwacht. De goedkeuring van de FAA is noodzakelijk om de 737 MAX-vliegtuigen opnieuw passagiers te laten vervoeren. “De FAA blijft het grondige proces doorlopen, voordat het vliegtuig weer ingezet kan worden voor passagiers”, verklaarde een woordvoerder in een mededeling.

Die mededeling komt er nadat United Airlines vrijdag aankondigde dat het niet met de Boeing 737 MAX-vliegtuigen zal vliegen tot 19 december. Dat is een maand later dan gepland, waardoor bijna 4.000 vluchten geannuleerd worden. Volgens de luchtvaartmaatschappij worden er in november 93 vluchten per dag geschrapt en in december ongeveer 96.

Het toestel wordt aan de grond gehouden na twee ongevallen in maart waarbij 346 doden vielen.

Bron: Belga