BK atletiek – Robin Vanderbemden is snel op 200 meter, Jonathan Borlée maakt mindere beurt

Robin Vanderbemden en Jonathan Borlée hebben zich zaterdag op het BK atletiek in Brussel geplaatst voor de finale van de 200 meter. Vanderbemden klokte een beste seizoenstijd van 20.60, Borlée was in 20.96 een stukje trager. Voor het WK in Doha is 20.36 nodig. Borlée koos voor een 200 meter op het BK om zijn snelheid aan te scherpen met het oog op de Memorial Van Damme en zat dus niet met de WK-limiet in het hoofd, maar was toch voor beter gekomen dan 20.96. Zijn persoonlijk record staat op 20.31, zijn beste seizoenstijd op 20.88. Vanderbemden mikt wel op de WK-limiet en krijgt daar zondag in de finale een nieuwe kans voor. Zijn persoonlijk record staat op 20.43.

“Dit was heel erg slecht”, vertelde een ontgoochelde Jonathan Borlée. “Twee dagen na de Nacht van de Atletiek in Heusden in juli heb ik een kleine blessure opgelopen, en sindsdien lukt niks nog. Ondertussen heb ik geen enkele last meer op training, maar het draait gewoon niet. Waarom weet ik niet. Ik vind geen ontspanning tijdens het lopen.”

Vanderbemden was wel tevreden. “Als atleet hoop je altijd op nog meer, maar met deze seizoensbeste mag ik tevreden zijn. Het werd tijd dat de chrono’s naar beneden begonnen te lopen. Technisch doe ik het al goed, maar op het einde mis ik nog punch. Het is een moeilijk seizoen met het late WK, waardoor we meerdere keren moeten pieken, maar ik begin mijn draai te vinden.”

bron: Belga