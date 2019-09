BENE-League handbal – Tongeren met de vingers in de neus, verlies voor NeLo

Op de eerste speeldag in de BENE-League viel zaterdag één verrassing. In de Nederlandse confrontatie tussen kampioen Aalsmeer en nieuwkomer Houten ging de zege naar Houten (24-28). Bevo wilde het thuisvoordeel tegen de Lions omzetten in een overwinning maar kwam eveneens van een kale kermis thuis. Lions domineerde vanaf minuut één en op de 26-35-zege viel uiteindelijk niets aan te merken. Van de Belgische clubs die in actie kwamen deed Tongeren de beste zaak. Tongeren – met de nieuwkomers Qerimi, Bolaers en Glesner in de basis – liet Atomix nooit in de wedstrijd komen. De Limburgers, die aan de rust leidden met 17-11, gingen in de tweede helft op hun elan door en wonnen vlotjes met 39-28. Minder goed verging het NeLo op het veld van Hurry Up. Sporting beperkte de schade in de eerste helft tot 15-13, maar kwam in de tweede periode niet meer in het stuk voor en droop af met 30-23 verliescijfers.

Bocholt-Volendam en Hasselt-Wezet werden wegens Europese verplichtingen van Bocholt, Volendam en Wezet uitgesteld. Beide wedstrijden worden woensdag afgewerkt.

bron: Belga