Belgen in het buitenland – Juventus wint topper tegen Napoli met 4-3

Juventus heeft Napoli zaterdag met 4-3 cijfers geklopt in een waar doelpuntenfestijn. Dries Mertens mocht de volledige wedstrijd volmaken voor de uitploeg.

De Italiaanse topper eek al na twintig minuten gespeeld. Op een pijlsnelle tegenaanval na een hoekschop van Napoli legde Diego Costa de bal klaar voor Danilo, die de bal met zijn eerste baltoets van de wedstrijd in doel kon werken (16.). De Braziliaan was nog maar net ingevallen voor de geblesseerde Mattia De Sciglio. Drie minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Higuain kreeg de bal aangespeeld in de zestien en kapte zich handig voorbij Kalidou Koulibaly, waarna hij de bal hoog in doel knalde (19.). In de 62e minuut kroop Costa opnieuw in de rol van aangever, deze keer was het Cristiano Ronaldo die zijn voorzet mocht afwerken: 3-0.

Juventus leek op weg naar een makkelijke zege, maar niet veel later kopte Kostas Manolas een vrije trap binnen (66.) en maakte de van PSV overgekomen Hirving Lozano er zelfs onmiddellijk 3-2 van (68.). In de 82e minuut werd de onwaarschijnlijke comeback compleet gemaakt door Giovanni Di Lorenzo, die de 3-3 binnenschoot. In de 92e minuut werkte Koulibaly een vrije trap in eigen doel en kon Juventus toch nog juichen na een spektakelrijke wedstrijd.

In de Eredivisie heeft Cyriel Dessers met Heracles een 1-2 uitzege geboekt op het veld van Groningen. De Belg stond de hele wedstrijd op het veld. Silvester van der Water bracht Heracles op voorsprong in de 29e minuut. Groningen kwam in de 47e minuut nog langszij via Charlison Benschop, maar een doelpunt van Lennart-Marten Czyborra (62.) stelde uiteindelijk de zege veilig voor Heracles.

bron: Belga