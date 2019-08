Arndt verslaat Van der Sande in achtste Vuelta-rit, Edet neemt leiderstrui over van Lopez

Nikias Arndt (Sunweb) heeft vandaag de achtste etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Duitser haalde het na 166,9 kilometer tussen startplaats Valls en de aankomst in Igualada in een sprint met een omvangrijke kopgroep voor de Spanjaard Alex Aranburu (Caja Rurual) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Dylan Teuns (Bahrain-Merida) werd zesde. De Fransman Nicolas Edet (Cofidis), die elfde werd, was de best geplaatste van de vluchtgroep en neemt de rode leiderstrui over van de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana). Na nauwelijks elf kilometer kreeg de vlucht van de dag al vorm. 21 renners trokken ten aanval, met onder heen met Tosh Van der Sande en Dylan Teuns twee Belgen. De groep kreeg een maximumvoorsprong van acht minuten en het was al snel duidelijk dat de ritzege voor het grijpen lag.

Op de enige gecategoriseerde helling van de dag ging de Amerikaan Peter Stetina (Trek-Segafredo) in de aanval. Hij kreeg de Spanjaarden Jesus Herrada (Cofidis), donderdag ritwinnaar voor Teuns, en Fernando Barcelo (Euskadi) mee, maar in de afdaling – op 25 km van de aankomst – werden zij opnieuw gegrepen. Dat was het sein voor Martijn Tusveld (Sunweb), Ruben Guerreiro (Katusha), Alex Aranburu en opnieuw Barcelo om aan te vallen, maar ook zij werden op 4 km van de meet terug ingehaald. Het werd een sprint met een omvangrijke kopgroep en daarin was Arndt de snelste.







Morgen staat een korte, maar erg pittige etappe op het programma in de Vuelta. De renners moeten tussen Andorra la Vella en Cortals d’Encamp slechts 94,4 kilometer afleggen. Onderweg ligt één col van eerste categorie, twee hellingen van tweede categorie en een col buiten categorie. De aankomst ligt ook nog eens op een helling van eerste categorie.

Bron: Belga