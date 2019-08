Afgezette Soedanese president al-Bashir officieel in beschuldiging gesteld van fraude

De voormalige Soedanese president Omar al-Bashir is officieel in beschuldiging gesteld van illegaal bezit van grote sommen buitenlands geld en frauduleus gebruik van die middelen. Omar al-Bashir regeerde ruim dertig jaar over Soedan maar werd in april vorig jaar afgezet na maandenlange protesten en zit sindsdien in een zwaarbeveiligde gevangenis in de hoofdstad Khartoem.

In april vonden de autoriteiten tijdens een huiszoeking 6,9 miljoen euro, 351.770 Amerikaanse dollars en 5,7 miljoen Soedanese pond in de woning van al-Bashir. Die heeft hij volgens de Soedanese justitie “illegaal bekomen en gebruikt”.







Eerder werd al-Bashir ook al aangeklaagd om de dood van demonstranten onder zijn bewind.

Bron: Belga