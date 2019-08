Helft van huishoudmiddelen schaadt gezondheid of milieu

Schoonmaakmiddelen zijn bedoeld om je huis een opkikker te geven, zodat het voor jou aangenamer én schoner leven is. Het is dan ook meer dan opmerkelijk dat heel wat van die huishoudmiddelen allesbehalve onschuldig zijn. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst de helft ervan schadelijk is voor jezelf of het milieu.

In je huis wil je het aantal schadelijke middelen tot een minimum beperken. Dat is niet alleen veiliger voor je kinderen, maar ook voor jezelf. Al schrobbend hang je namelijk recht boven al die chemische stoffen en dat kan niet anders dan slecht voor je zijn. Heel wat mensen kiezen daarom tegenwoordig voor producten met het Ecolabel, maar ook die zijn volgens het magazine 60 millions de consommateurs lang niet altijd onschadelijk.

Voor de studie analyseerde het blad de schoonmaakmiddelen van een honderdtal huishoudens. Er werd onderzocht wat de impact van de producten was op de gezondheid en op het milieu. Maar liefst de helft bleek gevaarlijk tot zeer gevaarlijk te zijn. Slechts 10% scoorde goed en 40% kon door de beugel. Opvallende cijfers en de kans is groot dat ook jij heel wat ongezonde middelen in huis hebt staan. Maar hoe moet je die dan vermijden? Volgens 60 millions de consommateurs is het belangrijk om geen schoonmaakmiddelen te gebruiken die vermelden dat je ‘niet moet schrobben’, dat ze ‘instant’ werken of die ‘ultra sterk’ zijn. Als je je huis regelmatig schoonmaakt, zijn zulke agressieve producten helemaal niet nodig en kan je beter kiezen voor ecologische alternatieven.