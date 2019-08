Geef je hond eens insecten in plaats van steak

Sommige milieubewuste dierenbaasjes geven hun harige vrienden al lang vegetarisch voedsel. Beter voor de planeet en volgens de aanhangers varen ook de beestjes er wel bij. Niet iedereen is het daarover eens en velen zweren bij voedsel van dierlijke oorsprong. Wil je wel je steentje bijdragen aan het milieu, maar je huisdier geen vegetarisch dieet opleggen? Dan is voeding op basis van insecten een goed alternatief.

Het klinkt misschien wat raar, maar dat is het niet. Ook heel wat mensen kiezen voor burgers, gehakt en andere ‘vleesvervangers’ voor producten op basis van insecten. En nu wijzen ook dierenartsen op de positieve effecten daarvan.

Milieu







Het is de British Veterinary Association die zich positief uitlaat over dierenvoeding op basis van insecten. Volgens hun enquête zijn ook heel wat dierenbaasjes enthousiast over het alternatief. Niet alleen hebben mensen vaak minder moeite met het doden van insecten, maar bovendien is ‘insectenvlees’ ook stukken beter voor het milieu. Aangezien dierenvoeding verantwoordelijk zou zijn voor 20% van de wereldwijde vleesconsumptie is dat geen overbodige luxe. Volgens de Nederlandse insectenboerderij Protix zou het kweken van insecten slechts 2% van het landoppervlak en 4% van het waterverbruik van klassieke veeteelt vereisen. Bovendien worden de beestjes gevoed met afvalproducten en is er dus weinig tot geen ‘normaal’ voedsel nodig. Helaas kost dierenvoeding op basis van insecten nog steeds fenomenaal veel, maar als de vraag toeneemt, zouden de producten weleens minder exclusief en dus minder duur kunnen worden.