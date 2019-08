Angst leidt tot vlinders in de buik

Op het eerste zicht hebben angst en verliefdheid weinig met elkaar gemeen. Ja, het zijn beide intense emoties die je wereld op z’n kop kunnen zetten. Maar verder? Wij zagen het verband niet. Toch is dat er volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in Science & Vie, wel degelijk. En het heeft iets met je hartslag te maken.

Er zijn heel wat dingen die ervoor zorgen dat je verliefd wordt op iemand. Een schalkse blik kan al voldoende zijn om vlinders in je buik te voelen. Maar nu blijkt dat je sneller verliefd wordt wanneer je bang bent.

Gevaar







Om hun theorie te bewijzen, lieten de wetenschappers twee groepen mannen twee verschillende bruggen oversteken. De ene brug was gevaarlijk, de andere volledig veilig. Tijdens de oversteek ontmoeten ze een vrouw en krijgen ze haar nummer. De helft van de mannen die de gevaarlijke brug overstak, besloot om de vrouw in kwestie terug te bellen voor een date. Bij de andere brug bedroeg dat percentage slechts 12,5%. Volgens de wetenschappers is dat te wijten aan de verhoogde hartslag van de mannen op de gevaarlijke brug. Ze zouden die snelle hartslag, die het gevolg is van hun angst, namelijk verwarren met aantrekkingskracht. Als hun theorie effectief klopt, dan zou het trucje dus ook moeten werken onder andere omstandigheden die de hartslag opdrijven. Wat dacht je van een bezoekje aan de fitness?