VIDEO. Pornhub wil stranden opruimen met “vuilste porno ooit”

Pornhub is met een originele inzamelinsgactie gestart om vuile stranden op te ruimen. De pornowebsite maakte een pikante video op één van de meest vervuilde kustlijnen ter wereld. Voor elke view, stort het bedrijf geld aan een organisatie die ijvert voor het behoud van onze oceanen.

‘The dirtier, the better’, dat is het motto van Pornhub. Maar die vuiligheid heeft ook zijn grenzen en de staat van sommige stranden op onze planeet overschrijden die enorm, laat de pornowebsite weten. Daarmee is het met een originele inzamelingsactie gestart. Het bedrijf liet twee porno-acteurs het beste van zichzelf geven op een door afval overspoeld strand. Elke keer als iemand de video bekijkt, stort Pornhub geld aan Ocean Polymers. Dat is een ngo die zich inzet voor het behoud van onze oceanen.

Flessen zitten in de weg







In het filmpje zie je Leolulu, een koppel onzedige amateuracteurs. Ze beginnen aan hun passioneel liefdesspel, maar daar is in het begin niet veel van te zien. De meest tot de verbeelding sprekende lichaamsdelen zitten verstopt achter afval dat aangespoeld is op het strand. Pas wanneer er mensen in witte pakken de plastic flessen komen opruimen, kan je het koppel in al hun glorie bekijken. Dat bewijst nog maar eens dat de wereld een betere plek zou zijn zonder afval.