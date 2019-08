Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (zestiende finales) van de US Open. De Belgische tandem verloor op het New Yorkse hardcourt van de Argentijn Horacio Zeballos en de Spanjaard Marcel Granollers in twee sets: 7-6 (7-2), 7-5. De partij duurde 1 uur en 28 minuten. Zeballos en Granollers treffen in de tweede ronde de Amerikanen Evan King en Hunter Reese, of de Kazach Alexander Bublik en de Asutraliër John Millman.

bron: Belga